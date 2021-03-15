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Назначен новый заместитель главы МВД
15.03.2021 15:59
У министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури новый заместитель. Распоряжением премьер-министра Грузии на эту должность назначен Александр Дарахвелидзе, который также будет парламентским секретарем МВД.
Александр Дарахвелидзе имеет степень магистра права. С 2019 года он был директором Юридического департамента МВД. В 2018-2019 годах Дарахвелидзе занимал должность заместителя главы Администрации правительства Грузии. В 2018 году был заместителем министра по исполнению наказаний и пробации, до этого возглавлял юридический департамент того же ведомства.
В 2009-2012 годах Дарахвелидзе работал на различных должностях в Аппарате Народного защитника Грузии.
Александр Дарахвелидзе занимается академической деятельностью, преподает в нескольких университетах, является приглашенным лектором в Кавказском университете и Университете Европы.
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