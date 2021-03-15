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Глава Минздрава Грузии объяснила, почему еще не прошла процедуру вакцинации
15.03.2021 16:01
15 марта в Грузии началась вакцинация от ковида. Прививку уже сделали замглавы Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе и представители Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая и Марина Энделадзе. Однако глава Минздрава Екатерине Тикарадзе еще не прошла процедуру вакцинации.
В беседе с «TV Imedi» она пояснила, что сделает прививку в соответствии с программой вакцинации, но не исключила, что с целью увеличения доверия к вакцине сделает ее раньше, чем полагается по программе.
«Сделаю вакцину тогда, когда положено по программе вакцинации. Если, однако, потребуется увеличить мотивацию наших граждан, что вакцина важна и нужно ее сделать, конечно сделаю ее раньше», — объяснила она.
Тикарадзе также отметила, что в Грузии значительно большей людей, кому вакцину нужно сделать в первую очередь и она постарается не использовать министерский статус.
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