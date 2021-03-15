

«13 механизмов, с помощью которых «Мечта» сфальсифицировала выборы» - расследование Елены Хоштария

15.03.2021 16:18





«13 механизмов, с помощью которых «Мечта» сфальсифицировала выборы» - расследование Елены Хоштария



«Пора разоблачать» - лидер политической организации «Дроа» (Пора!) Елена Хоштария называет 13 механизмов, с помощью которых, по ее словам, «Грузинская мечта» сфальсифицировала парламентские выборы.



1. «Схема агитации «от двери к двери» - для того, чтобы была возможность сфальсифицировать день выборов, готовиться надо намного раньше. В частности, надо подготовить списки мертвых душ - подразумеваются как умершие люди, так и иммигранты, переписанные люди и те, у кого истек срок удостоверения личности. Соответственно СГБГ и координаторы, которые проводят агитацию «от двери к двери» детально изучают политическую позицию граждан и их семей и в день выборов отправляют список, в котором оставили список мертвых душ семей-сторонников.



2. Фальшивая регистрация - «Грузинская мечта» разработала такой законодательный метод, благодаря которому сторонникам «Грузинской мечты» с помощью местного инспектора становится проще зарегистрироваться по любому адресу. Именно отсюда и появляются [прописанные] в наших домах совершенно чужие люди.



3. «Ламизил Уно» - чтобы несколько раз проголосовать и, соответственно, несколько раз войти на избирательный участок, надо стереть маркировку. Стереть маркировку не так-то просто, но «Грузинская мечта» нашла такой способ - это «Ламизил Уно».



4. Специальный список - в специальные списки входят люди, которые голосуют там, где они не прописаны, например, в тюрьме, казарме, больнице или ковидгостинице. В таком случае допускается только пропорциональное голосование, нельзя голосовать за мажоритарных кандидатов, но в случае с «Грузинской мечтой», конечно же они голосуют по обоим бюллетеням. Например, в тюрьме Ксани, все прописанные и не прописанные, использовали абсолютно все бюллетени.



5. Фальшивые голоса членов комиссии – также, как и в специальных списках, членам комиссии не разрешается обводить мажоритарного кандидата. Однако в случае сторонников «Грузинской мечты», безусловно, они голосуют и по мажоритарному бюллетеню. В этом году, к этому специальному списку комиссии из-за ковида были добавлены и уборщицы.



6. Манипуляции с переносными урнами - переносные урны часто используются для принудительного голосования. В домашних условиях, где легко встать над головой человеку, принцип тайного голосования легко нарушается.



7. Русская карусель – согласно этой хорошо продуманной схеме избиратель входит на избирательный участок не для того, чтобы проголосовать, а для того, чтобы вынести чистый бюллетень с печатью. Этот бюллетень сдает в штаб, там обводят номер 41 (избирательный номер ГМ - ред.), а затем передают другому избирателю для вброса в урну – и так столько раз, сколько нужно голосов «Грузинской мечте».



8. Обычная карусель - согласно этой схеме избиратель голосует несколько раз на одном и том же избирательном участке и расписывается в графе другого избирателя. Именно здесь используется схема первой агитации «от двери к двери» и «ламизил уно», для того, чтобы не было видно маркировки.



9. Недействительные бюллетени – для аннулирования голосов оппозиции, «Грузинская мечта» изобрела различные формы повреждения бюллетеней. То бюллетень не подпишут, то печать не поставят, или же специально неправильно отрывают бюллетень, чтобы затем признать его недействительным.



10. Специальные ковид-участки – «Мечта» использовала в свою пользу и ковид. В частности, оппозиционные избиратели столкнулись с многочисленными искусственными барьерами для того, чтобы зарегистрироваться в ковид-список, в то время, как избирателей «Мечты» массово зарегистрировали. Соответственно, из 127 участков в 112 победила «Мечта», то есть 88% участков, что общую картину отражает не полностью.



11. Зеленые участки – для того, чтобы на избирательном участке не понадобилось много манипуляций и схем, существует один простой способ - подкупить всех членов комиссии. В этом случае выборы проходят в мирной обстановке, и в итоге записываются те результаты, которые нужны «Грузинской мечте».



12. Запугивание и насилие - тотальный контроль со стороны административных ресурсов, использование криминальных элементов, СГБГ и факты открытого насилия стали неотъемлемой частью наших выборов.



13. Исправление протоколов – несмотря на использование всех этих методов, в этом году для получения желаемого результата, «Грузинской мечте» пришлось исправлять протоколы и переделывать цифры», - сказала Елена Хоштария в видеообращении.



По ее информации, исполнителем всего этого является секретарь Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Джавахишвили, который в ЦИК создал свой собственный клан, при помощи которого выполнял задание СГБГ и «Грузинской мечты». По словам Хоштария, членами его клана являются: Арчил Анасашвили, Леван Майсурадзе, Эка Цабашвили и Майя Заридзе.



По ее заявлению в день выборов Георгий Джавахишвили находился на верхнем этаже офиса «Грузинской мечты», откуда проводил «черный мониторинг» выборов: данные с избирательных участков отправлялись Джавахишвили, он проверял, корректировал их, и только после этого ЦИК все оформлял.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





