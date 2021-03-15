

Грузинский политик пожелал Кыргызстану найти поддержку для легализации конопли

15.03.2021 16:28









Зоидзе рассказал об истории движения за легализацию конопли в своей стране. Впервые требования об отмене запрета прозвучали в 2015 году. «Мы получили в наследство от СССР нулевую толерантность к наркопользователям, которым требовалась помощь», – отметил он. Конституционный суд декриминализовал марихуану для употребления в личных целях и фактически легализовал ее в Грузии.



Международные инвесторы готовы были вложить в Грузию 300 млн долларов, а в течение двух лет страна могла получить 1 млрд долларов от производства конопли и марихуаны. Эти средства могли помочь в преодолении бедности, но пока этого не случилось. Против выступила церковь и общественное мнение. В связи с этим бывший председатель комитета Здравоохранения парламента Грузии пожелал Кыргызстану, чтобы инициатива по легализации конопли нашла поддержку общества и власти.



Организатором Международной конференции, посвященной вопросу легализации конопли и марихуаны в Кыргызстане, выступила Всемирная Лига «Разум вне наркотика» и ее Президент – всемирно известный врач-нарколог профессор



Тема легализации конопли все чаще поднимается разными политическими силами в Кыргызстане, поэтому Всемирная Лига и профессор Назаралиев решили обсудить ее с международными экспертами.



В мероприятии приняли участие специалисты, ученые, политики и бизнесмены из США, Японии, Чили, Израиля, Чехии, Украины, Грузии, Канады и Нидерландов. В частности:



– химик-аналитик из Израиля Лумир Онджрей Хануш, в 1971 году заложивший основы изучения каннабиса и его лечебных свойств;



– экс-мэр Праги и влиятельный чешский политик новой волны, а также специалист по психиатрии Павел Бем;



В своем докладе Назаралиев отметил высокий уровень бедности в Кыргызстане, особенно среди сельского населения. По его словам, бедность ведет к растущей алкоголизации. «Внедрение марихуаны поможет избежать алкоголизации всего народа. Потому что наш народ спивается. Идея производства каннабиса во всех его проявлениях трансформирует сознание номада», – заявил Назаралиев, добавив, что легализация каннабиса «поможет справиться с повальной бедностью, даст моду, туризм, новое движение в культуре», а также вернет «былой национальный дух, гордость и совесть».



В ходе конференции Назаралиев обратился к Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапаров, Премьер-министру страны, главе Парламента и лидерам фракций в Жогорку Кенеше. Назаралиев предложил: возродить коноплеводство в Кыргызстане для решения проблемы бедности; декриминализровать марихуану в рамках борьбы с коррупцией; снизить зависимость от импорта продовольствия и текстиля за счет внедрения конопли в легкую и пищевую промышленность; обеспечить страну доступными лекарственными средствами из конопли.



Видеозапись конференции можно посмотреть по Кыргызстан должен найти поддержку общества и власти для инициативы по легализации конопли. Об этом заявил бывший председатель комитета Здравоохранения парламента Грузии Акакий Зоидзе на Международной конференции «Победит ли Кыргызстан бедность с помощью технической, медицинской и рекреационной конопли? Можно ли трансформировать самосознание целой нации?», которая прошла 10 марта в Бишкеке.Зоидзе рассказал об истории движения за легализацию конопли в своей стране. Впервые требования об отмене запрета прозвучали в 2015 году. «Мы получили в наследство от СССР нулевую толерантность к наркопользователям, которым требовалась помощь», – отметил он. Конституционный суд декриминализовал марихуану для употребления в личных целях и фактически легализовал ее в Грузии.Международные инвесторы готовы были вложить в Грузию 300 млн долларов, а в течение двух лет страна могла получить 1 млрд долларов от производства конопли и марихуаны. Эти средства могли помочь в преодолении бедности, но пока этого не случилось. Против выступила церковь и общественное мнение. В связи с этим бывший председатель комитета Здравоохранения парламента Грузии пожелал Кыргызстану, чтобы инициатива по легализации конопли нашла поддержку общества и власти.Организатором Международной конференции, посвященной вопросу легализации конопли и марихуаны в Кыргызстане, выступила Всемирная Лига «Разум вне наркотика» и ее Президент – всемирно известный врач-нарколог профессор Женишбек Назаралиев Тема легализации конопли все чаще поднимается разными политическими силами в Кыргызстане, поэтому Всемирная Лига и профессор Назаралиев решили обсудить ее с международными экспертами.В мероприятии приняли участие специалисты, ученые, политики и бизнесмены из США, Японии, Чили, Израиля, Чехии, Украины, Грузии, Канады и Нидерландов. В частности:– химик-аналитик из Израиля Лумир Онджрей Хануш, в 1971 году заложивший основы изучения каннабиса и его лечебных свойств;– экс-мэр Праги и влиятельный чешский политик новой волны, а также специалист по психиатрии Павел Бем;В своем докладе Назаралиев отметил высокий уровень бедности в Кыргызстане, особенно среди сельского населения. По его словам, бедность ведет к растущей алкоголизации. «Внедрение марихуаны поможет избежать алкоголизации всего народа. Потому что наш народ спивается. Идея производства каннабиса во всех его проявлениях трансформирует сознание номада», – заявил Назаралиев, добавив, что легализация каннабиса «поможет справиться с повальной бедностью, даст моду, туризм, новое движение в культуре», а также вернет «былой национальный дух, гордость и совесть».В ходе конференции Назаралиев обратился к Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапаров, Премьер-министру страны, главе Парламента и лидерам фракций в Жогорку Кенеше. Назаралиев предложил: возродить коноплеводство в Кыргызстане для решения проблемы бедности; декриминализровать марихуану в рамках борьбы с коррупцией; снизить зависимость от импорта продовольствия и текстиля за счет внедрения конопли в легкую и пищевую промышленность; обеспечить страну доступными лекарственными средствами из конопли.Видеозапись конференции можно посмотреть по ссылке на YouTube



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