

Россия желает выплатить компенсацию депортированным грузинам через Совет Европы

15.03.2021 16:42

Civil Georgia



В решении, принятом на 1398-м заседании Комитета министров Совета Европы, заместители министров приветствовали заявление властей России о том, что они хотят выплатить компенсацию и начисленные проценты гражданам Грузии, которые были массово депортированы из России, и использовать Совет Европы в качестве посредника в этом процессе.



В январе 2019 года Большая палата Европейского суда по правам человека постановила, что Российская Федерация должна выплатить 10 миллионов евро в качестве компенсации за ущерб, который связан с массовой депортацией граждан Грузии из России в 2006 году. Срок выплаты компенсации истек 30 апреля 2019 года.



Выразив «глубокую озабоченность» тем, что Россия все еще не выплатила компенсацию, заместители министров подчеркнули важность «быстрого продвижения вперед» и подписания меморандумов российскими и грузинскими властями о взаимопонимании для обеспечения выплаты компенсации.



Заместители Министра приняли решение возобновить обсуждение вопроса на 1406-м заседании (июнь 2021 г.) на основании информации, которую российские власти должны представить к 15 апреля 2021 г.



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