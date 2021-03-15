

Совет Европы озабочен процессом не исполнения Грузией решения ЕСПЧ по делу Мерабишвили

15.03.2021 16:51





Комитет министров Совета Европы выразил озабоченность в связи с ненадлежащим «усердием, тщательностью и оперативностью» проведения Грузией расследования по факту нарушения Европейской конвенции о правах человека в отношении бывшего министра внутренних дел и премьер-министра Вано Мерабишвили.



Дело касается предварительного заключения Мерабишвили в 2013 году, в связи с чем Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) установила нарушение статьи 18 Европейской конвенции о правах человека (рамки использования ограничения прав) в совокупности со пунктом 1 статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность).



Заместители министров иностранных дел государств-членов Совета Европы заявили в решении, принятом на заседании 9-11 марта, что для выявления и привлечения к ответственности всех виновных в этих нарушениях лиц властям Грузии необходимо провести расследование «без задержек» и обеспечить их выводы «заслуживали доверия».



Европейский суд по правам человека в 2017 году постановил, что предварительное заключение Вано Мерабишвили было изначально оправданным, но позже оно было использовано для получения информации по другим делам.



Мерабишвили был задержан в мае 2013 года по обвинению в хищении-растрате и подкупе избирателей. Позже ему были предъявлены и другие обвинения, хотя Мерабишвили отвергал все обвинения и называл их политически мотивированными. В 2014 году Мерабишвили был признан виновным и приговорен к лишению свободы по нескольким уголовным делам, в том числе по громкому делу об убийстве Сандро Гиргвлиани.



Мерабишвили покинул тюрьму в феврале 2020 года.





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