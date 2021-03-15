

Кристиан Даниэльсон провел вторую за время своего визита встречу с президентом Грузии

15.03.2021 16:59





Представитель президента Евросовета Крииан Даниэльсон провел сегодня еще одну встречу с президентом Грузии.



Саломе Зурабишвили и шведский дипломат «обсудили процесс переговоров между правительством и оппозицией», сообщает администрация президента. При этом в сообщении не конкретизируются детали встречи в резиденции на улице Атонели.



Крстиан Даниэльсон сегодня должен был вернуться в Брюссель, однако изменил свои планы и остался в Тбилиси, чтобы продолжить встречи с представителями правительства и лидерами оппозиции.



На аудиенцию к Зурабишвили Даниэльсон отправился сразу после проведения встречи с представителями оппозиции.



До этого шведский дипломат, который направился в Тбилиси по поручению президента Европейского Совета Шарля Мишеля для медиации переговоров для разрешения политического кризиса, встретился с Зурабишвили 12 марта, в первый день своего визита в Грузию.



Много серьезных вопросов в процессе переговоров между оппозицией и правящей партией остаются нерешенными, заявил Даниэльсон в беседе с журналистами.

«У нас была хорошая встреча этим утром, в течение дня у нас еще будут встречи… Президент Мишель поставил мне задачу помочь медиации, именно из-за этого я остаюсь. Я уже сказал, что многое сделано и работа продолжится. Есть серьезные вопросы, которые остаются нерешенными. Сейчас важно, чтобы партии были конструктивными, чтобы вновь увидеть необходимость компромисса», — заявил Даниэльсон.



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