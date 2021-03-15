

Заместителем главы МВД Грузии назначен Александр Дарахвелидзе

15.03.2021 18:06





У министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури новый заместитель. Как сообщили «IPN» в МВД, приказом премьер-министра Грузии, на указанную должность назначен Александр Дарахвелидзе, который одновременно будет и парламентским секретарем Министерства внутренних дел.



«Александр Дарахвелидзе – магистр правоведения. С 2019 года по сей день, он занимал позицию директора юридического департамента МВД. В 2018-2019 годах был заместителем главы администрации правительства Грузии. В 2018 году он занимал должность заместителя министра по исполнению наказаний и пробации. До этого же, он был начальником юридического департамента этого же министерства.



В 2009-2012 годах Дарахвелидзе работал на разных должностях в аппарате народного защитника Грузии.



Александр Дарахвелидзе ведет академическую деятельность в нескольких университетах. Он является приглашенным лектором Кавказского университета и Европейского университета», - отмечают в ведомстве.



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