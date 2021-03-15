

Ника Мелия: Мы должны объединяться, отказаться от импульсивных и эмоциональных решений

15.03.2021 18:07





Мы должны объединиться, отказаться от импульсивных и эмоциональных решений, предпринять необходимые шаги для будущего страны и превратить кризис в возможность, — об этом в открытом письме из тюрьмы пишет председатель «Национального движения» Ника Мелия.



По словам Мелия, что процесс, начатый при посредничестве Шарля Мишеля, является огромным шансом.



«Процесс, начатый при медиации Шарля Мишеля, является прекрасным шансом выйти из политического тупика и открыть новое окно возможностей для будущего страны. Для этого нам нужно до конца ухватиться за эту поддержку, приложить усилия наших друзей для спасения государства Грузия и не растрачивать эту благосклонность. Для этого власть олигарха должна безоговорочно предпринять шаги, к которым призывают наши западные партнеры», — заявил Мелия.



По словам Ники Мелия, Грузии необходимо новое коалиционное правительство, избранное в результате новых выборов.



«Нам нужно новое коалиционное правительство, избранное в результате новых выборов, у которого будет мандат доверия населения и сможет решать самые тяжелые проблемы с новой силой и энергией. Мы пережили самый трудный тридцатилетний период независимости, пережили невыразимые трудности и всегда двигались вперед — иногда маленькими шагами, иногда большими скачками», — заявил Мелия.





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