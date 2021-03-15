

Гарибашвили встречается с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем

15.03.2021 19:14





В рамках своего визита в Брюссель, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили проведет встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.



Президент Мишель принимает главу правительства Грузии в Европейском совете.



Правительственная делегация во главе с главой правительства отправилась сегодня в Брюссель. Ираклий Гарибашвили примет участие в шестом заседании Совета ассоциирования Грузия-ЕС. После встречи состоится совместная пресс-конференция премьер-министра Ираклия Гарибашвили, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливером Вархели.



17 марта состоятся встречи высокого уровня между Европарламентом и НАТО. Главу правительства Грузии примет генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО. После встречи состоится совместная пресс-конференция Ираклия Гарибашвили и Йенса Столтенберга. Запланировано также заседание комиссии НАТО-Грузия.



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