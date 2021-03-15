

Посол Великобритании: Начало вакцинации - важное достижение в борьбе с пандемией

15.03.2021 21:50





Посол Великобритании Марк Клейтон откликнулся на начало процесса вакцинации против COVID-19 в Грузии.



Как написал дипломат в соцсети, начало вакцинации - важное достижение в борьбе с пандемией.



"Первая доза вакцины COVID-19 прибыла в Грузию посредством платформы COVAX. Цель COVAX - сделать вакцины доступными для всех, я горжусь тем, что Великобритания является крупнейшим контрибутором в COVAX. Начало вакцинации - важное достижение в борьбе с пандемией», - написал посол Великобритании в Грузии в Twitter.



Для справки, сегодня в Грузии началась вакцинация от COVID-19. Прививку уже сделали заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, клинический директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, руководитель боксированного отделения Инфекционной больницы Марина Энделадзе, директор Республиканской больницы Леван Гоподзе, глава Ожогового центра Гуга Кашибадзе и др.



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