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Ираклий Гарибашвили во второй раз встречается с Шарлем Мишелем


15.03.2021   22:19


В Брюсселе завершилась первая встреча с глазу на глаз премьер-министра Грузии и президента Европейского совета.

Однако, в эти минуты проходит вторая встреча Ираклия Гарибашвили и Шарля Мишеля.

В данный момент в Европейском совете проходит заседание расширенного формата, в котором также участвует Ираклий Гарибашвили.

После первой встречи с Шарлем Мишелем Ираклий Гарибашвили встретился с премьер-министром Бельгии, после чего он вернулся в Европейский совет.

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