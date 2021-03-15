

Ираклий Гарибашвили во второй раз встречается с Шарлем Мишелем

15.03.2021 22:19





В Брюсселе завершилась первая встреча с глазу на глаз премьер-министра Грузии и президента Европейского совета.



Однако, в эти минуты проходит вторая встреча Ираклия Гарибашвили и Шарля Мишеля.



В данный момент в Европейском совете проходит заседание расширенного формата, в котором также участвует Ираклий Гарибашвили.



После первой встречи с Шарлем Мишелем Ираклий Гарибашвили встретился с премьер-министром Бельгии, после чего он вернулся в Европейский совет.



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