

Гарибашвили примет в Брюсселе участие в заседании Совета ассоциации ЕС-Грузия

16.03.2021 10:16





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет сегодня участие в 6-м заседании Совета ассоциации ЕС-Грузия в Брюсселе.



Кроме того, после заседания Совета ассоциации ЕС-Грузия состоится совместная пресс-конференция премьер-министра Ираклия Гарибашвили, Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливера Вархели.



17 марта состоятся встречи высокого уровня в Европарламенте и НАТО. Главу правительства Грузии в штаб-квартире НАТО примет генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.



После встречи состоится совместная пресс-конференция Ираклия Гарибашвили и Йенса Столтенберга. Запланировано также заседание комиссии НАТО-Грузия.



Правительственная делегация, возглавляемая премьер-министром, направилась в Брюссель накануне. В рамках визита Ираклий Гарибашвили уже провел несколько встреч, в том числе, состоялась аудиенция с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.



В состав грузинской делегации, которой руководит премьер-министр Ираклий Гарибашвили, входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и министр юстиции Гоча Лорткипанидзе.



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