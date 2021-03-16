

Гарибашвили пояснил, почему дважды за день встретился с Шарлем Мишелем

16.03.2021 10:19





Позиция Шарля Мишеля заключается в том, что нам нужно как можно в короткое время найти общий язык и компромисс, - об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе.



Вместе с тем, премьер пояснил, почему он встретился с Шарлем Мишелем дважды.



«Я не могу это серьезно комментировать, однако, раз у общества возник вопрос, сделаю пояснение. Первая встреча у нас была в рабочем формате, один на один. Это встреча продлилась дольше, чем было определено по протоколу. После нее, в промежутке у меня была встреча с премьер-министром Бельгии. Поэтому с извинениями эта встреча была прервана и я отправился на встречу с премьером Бельгии, и затем мы продолжили приблизительно час и у нас было полтора часа, как в расширенном формате, так и один на один», - заявил премьер-министр.



Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Брюсселе провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в 15:00 по брюссельскому времени. По завершении встречи Ираклий Гарибашвили встретился с премьер-министром Королевства Бельгия, после чего грузинский премьер вновь вернулся в Европейский совет, где уже встретился с Шарлем Мишелем в расширенном формате.



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