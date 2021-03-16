

Отношения НАТО и Грузии будут обсуждены на встрече посла Грузии и с генсеком альянса

16.03.2021 10:51





Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Бельгии и Люксембурге, постоянный представитель в Евросоюзе Наталья Сабанадзе заявила, что сейчас все зависит от того, как будут развиваться события в Грузии.



«Важно, чтобы политический кризис в Грузии не помешал бы во время обсуждения повестки дня ассоциации» – об этом Наталья Сабанадзе заявляет, что повестка дня ассоциации, которая будет обсуждаться завтра, не окажет существенного влияния на этот вопрос.



«Сегодня состоятся две важные встречи. Совет ассоциации - это отдельный формат, который был запланирован давно и основная цель которого - поговорить о выполнении соглашения об ассоциации. Поэтому то, что происходит сегодня в Тбилиси, это не окажет прямого влияния на совет, поскольку здесь будет встреча другого содержания и сделаны другие акценты», - заявляет чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Бельгии и Люксембурге, постоянный представитель в Евросоюзе Наталья Сабанадзе.



А постоянный представитель Грузии в североатлантическом альянсе Виктор Долидзе отмечает, что уже в заключительный день, 17 марта состоится встреча с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, на которой будут обсуждаться отношения между НАТО и Грузией.



«Саммиты НАТО на высшем уровне запланированы как в этом году, так и в следующем. Исходя из этого, мы хотим, чтобы этот документ отражал не только устремления Грузии, но также и важность процесса расширения в целом. Кроме того, должно быть отражено то решение, которое было принято на Бухарестском саммите, что Грузия станет членом НАТО и внесет свой вклад в контекст безопасности и стабильности НАТО», - отмечает постоянный представитель Грузии в североатлантическом альянсе Виктор Долидзе.



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