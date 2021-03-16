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Барамидзе: Очередной шквал бессовестной демагогии
16.03.2021 11:49
Один из лидеров "Единого национального движения" Георгий Барамидзе откликнулся в соцсети на заявления лидеров «Грузинской мечты» после встречи с Кристианом Дэниэльсоном.
Как пишет один из лидеров оппозиции, в Грузии действительно есть политзаключенные, которых нужно немедленно освободить.
"Очередной шквал бессовестной демагогии.
Как будто требование партий о деполитизации судебной системы противоречит требованию освобождения политзаключенных.
Правильно, сегодня, когда система политизирована и управляется олигархом от начала до конца, из-за этого и есть политзаключенные и беженцы.
Именно они должны быть немедленно освобождены, а затем освобожден от политического управления суд. Когда это произойдет, тогда в будущем будут исключены политические судебные процессы и существование политических заключенных.
Они это хорошо понимают, но не могут избавиться от наглой привычки демагогии. Им придется освободить политзаключенных и провести досрочные выборы», - написал Барамидзе.
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