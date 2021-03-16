

Барамидзе: Очередной шквал бессовестной демагогии

16.03.2021 11:49





Один из лидеров "Единого национального движения" Георгий Барамидзе откликнулся в соцсети на заявления лидеров «Грузинской мечты» после встречи с Кристианом Дэниэльсоном.



Как пишет один из лидеров оппозиции, в Грузии действительно есть политзаключенные, которых нужно немедленно освободить.



"Очередной шквал бессовестной демагогии.



Как будто требование партий о деполитизации судебной системы противоречит требованию освобождения политзаключенных.



Правильно, сегодня, когда система политизирована и управляется олигархом от начала до конца, из-за этого и есть политзаключенные и беженцы.



Именно они должны быть немедленно освобождены, а затем освобожден от политического управления суд. Когда это произойдет, тогда в будущем будут исключены политические судебные процессы и существование политических заключенных.



Они это хорошо понимают, но не могут избавиться от наглой привычки демагогии. Им придется освободить политзаключенных и провести досрочные выборы», - написал Барамидзе.



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