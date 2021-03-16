

В Грузии выявлено 537 новых случаев коронавируса

16.03.2021 11:52





В Грузии выявлено 537 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 128 человек. За последние сутки от коронавируса умерли восемь пациентов.



За последние 24 часа в стране было проведено 29 652 теста, в том числе 22 203 — с экспресс-тестом на антигены и 7 449 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,81%, за последние 14 дней — 1,52%, за последние семь дней — 1,45%.



Всего в Грузии выявлено 268 693 случая заражения коронавирусом, из которых 275 685 человек выздоровели и 3658 умерли.



206 человек находятся в режиме карантина, 1376 человек — под наблюдением в стационаре, 133 человека в ковид-гостинице.



15 марта в Грузии было выявлено 159 новых случаев коронавируса, выздоровели 328 пациентов.



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