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Залкалиани: Мы хотим, чтобы Евросоюз был еще больше включен в текущие процессы в регионе
16.03.2021 12:21
Мы хотим, чтобы Евросоюз был еще больше включен в текущие процессы в регионе, - об этом заявил журналистам в Брюсселе вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Грузия-ЕС. Как заявил журналистам в Брюсселе Давид Залкалиани, в основном разговор коснется имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.
По его оценке, Грузия в этом плане имеет серьезный прогресс.
«Всем хорошо известно, что это наивысший и самый содержательный формат сотрудничества с нашими европейскими партнерами и Евросоюзом, где в основном речь идет об имплементации ассоциации, и в этом плане у Грузии действительно есть серьезный прогресс, но обязательно говорить как о прогрессе, так и о будущих перспективах с учетом той новой реальности, которая создалась вокруг нас в регионе. Мы хотим, чтобы Евросоюз был еще больше включен в текущие процессы в регионе», - заявил Залкалиани.
Для справки, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет сегодня участие в 6-м заседании Совета ассоциации ЕС-Грузия в Брюсселе.
В состав грузинской делегации, которой руководит премьер-министр Ираклий Гарибашвили, входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и министр юстиции Гоча Лорткипанидзе.
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