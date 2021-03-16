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Залкалиани: Мы хотим, чтобы Евросоюз был еще больше включен в текущие процессы в регионе


16.03.2021   12:21


Мы хотим, чтобы Евросоюз был еще больше включен в текущие процессы в регионе, - об этом заявил журналистам в Брюсселе вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Грузия-ЕС. Как заявил журналистам в Брюсселе Давид Залкалиани, в основном разговор коснется имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

По его оценке, Грузия в этом плане имеет серьезный прогресс.

«Всем хорошо известно, что это наивысший и самый содержательный формат сотрудничества с нашими европейскими партнерами и Евросоюзом, где в основном речь идет об имплементации ассоциации, и в этом плане у Грузии действительно есть серьезный прогресс, но обязательно говорить как о прогрессе, так и о будущих перспективах с учетом той новой реальности, которая создалась вокруг нас в регионе. Мы хотим, чтобы Евросоюз был еще больше включен в текущие процессы в регионе», - заявил Залкалиани.

Для справки, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет сегодня участие в 6-м заседании Совета ассоциации ЕС-Грузия в Брюсселе.

В состав грузинской делегации, которой руководит премьер-министр Ираклий Гарибашвили, входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и министр юстиции Гоча Лорткипанидзе.

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