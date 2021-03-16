

Журналисты TV Pirveli отказываются давать показания по скандальным записям



СОВА 16.03.2021 12:34



Адвокат Нодара Меладзе и Маки Чихладзе, журналистов телеканала TV Pirveli сообщает, что его подзащитные не намерены идти в прокуратуру для дачи показаний по резонансному репортажу о «карательных операциях» Беры Иванишвили. На своем Facebook Георгий Мшвениерадзе пишет, что прокуратура уже проинформирована в этой связи.



«Об этом я проинформировал прокуратуру … Очень жаль, что прокуратура не заинтересовалась самой аудиозаписью, которую мы были и остаемся готовыми передать», — написал Мшвениерадзе.



Напомним, 6 марта телеканал выдал в эфир записи телефонных бесед Беры Иванишвили и Ираклия Гарибашвили. Они, частности, обсуждали расправы над пользователями соцсетей, оставлявших оскорбительные комментарии под постами певца.



9 марта Бера Иванишвили в эфире телеканала Imedi, по сути, подтвердил подлинность разговоров, заявив, однако, что эти события имели место в 2011 году, когда «Грузинская мечта» еще не была у власти. Эту же позицию озвучивают и в правящей партии, утверждая, что участниками аудиозаписи были подросток и частное лицо, еще не занявшее государственную должность.



Прокуратура Грузии, между тем, начала расследование по делу о незаконной прослушке, записи телефонных разговоров и распространении частной беседы. Ведомство ничего не сообщило о том, заинтересовали ли следователей ли факты предполагаемого насилия, упомянутые в разговоре Ираклия Гарибашвили и Беры Иванишвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





