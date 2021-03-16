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Турнава: моя отставка прерогатива премьер-министра
16.03.2021 13:02
Министр экономики и устойчивого развития Грузии прокомментировала требование о своей отставке, выдвинутое противниками строительства в ущелье Риони каскада Намахванской ГЭС. По словам Натии Турнава, это прерогатива премьер-министра Грузии, а призыв митингующих она назвала не имеющим ничего общего с экологией.
«Два дня назад на митинге прозвучали чисто политические требования, не имеющие ничего общего с экологией, вопросами, связанными с проектом. Разумеется, язык ультиматума для нас неприемлем. Что касается отставки или назначения, хочу напомнить всем, что увольнение или назначение члена правительства Грузии — прерогатива премьер-министра, а не требование, озвученное каким-либо активистом», — сказала Турнава.
Напомним, 14 марта на центральной площади Кутаиси прошла очередная масштабная акция против строительства Намахванской ГЭС в ходе которой один из ее организаторов выдвинул требование об отставке главы Минэкономики.
Возмущение участников митинга вызвал тот факт, что ранее пришедшая на переговоры Турнава под неопределенным предлогом покинула встречу и не вернулась.
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