

Турнава: моя отставка прерогатива премьер-министра



СОВА 16.03.2021 13:02



Министр экономики и устойчивого развития Грузии прокомментировала требование о своей отставке, выдвинутое противниками строительства в ущелье Риони каскада Намахванской ГЭС. По словам Натии Турнава, это прерогатива премьер-министра Грузии, а призыв митингующих она назвала не имеющим ничего общего с экологией.



«Два дня назад на митинге прозвучали чисто политические требования, не имеющие ничего общего с экологией, вопросами, связанными с проектом. Разумеется, язык ультиматума для нас неприемлем. Что касается отставки или назначения, хочу напомнить всем, что увольнение или назначение члена правительства Грузии — прерогатива премьер-министра, а не требование, озвученное каким-либо активистом», — сказала Турнава.



Напомним, 14 марта на центральной площади Кутаиси прошла очередная масштабная акция против строительства Намахванской ГЭС в ходе которой один из ее организаторов выдвинул требование об отставке главы Минэкономики.



Возмущение участников митинга вызвал тот факт, что ранее пришедшая на переговоры Турнава под неопределенным предлогом покинула встречу и не вернулась.



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