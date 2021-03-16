

Нодара Меладзе вызвали в прокуратуру

16.03.2021 13:38





Глава службы новостей телекомпании «Пирвели» Нодар Меладзе вызван сегодня в прокуратуру по делу об аудиозаписях.



Меладзе потребовал проведения допроса в присутствии судьи-магистрата.



По словам журанлиста, он не намерен предоставлять следственным органам никакой информации об источнике.



«Время назначено на 11:00, но оно может измениться после беседы с адвокатом и прокурором. Я не буду называть источник, даже если он является моим самым большим врагом. У меня есть профессиональное обязательство и право не выдавать источник и не предоставлять следственному органу какие-либо материалы, которые помогут им установить источник», - сказал Меладзе.



6 марта телеканал «Пирвели» опубликовал запись предполагаемого телефонного разговора Беры Иванишвили, Ираклия Гарибашвили и Анзора Чубинидзе. Сын Бидзины Иванишвили обратился к премьер-министру Гарибашвили и главе Специальной службы государственной охраны Чубинидзе с просьбой отомстить определенным лицам, из-за комментариев в Facebook.



Прокуратура Грузии начала расследование по делу о срытых записях. Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и разрешил изъятие материалов у «ТВ Пирвели».



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