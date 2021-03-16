

Турнава: Требования по Намахванской ГЭС становятся более радикальными

16.03.2021 13:39





Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава говорит, что требования противников строительства Намахванской ГЭС постепенно становятся все более радикальными и политизированными.

Турнава, чьей отставки потребовали на митинге в Кутаиси 14 марта, заявляет, что правительство Грузии не приемлет язык ультиматума.



«Очень жаль, что это протестное движение постепенно становится все более радикальным. Он идет в сторону радикализации, и доказательством этого является то, что вчерашний митинг был вызван чисто политическими требованиями, не имеющими ничего общего с экологией. Язык ультиматума для нас неприемлем. Что касается отставки или назначения, хочу напомнить всем, что отставка или назначение члена правительства Грузии — прерогатива премьер-министра, а не требование, высказанное каким-либо активистом. Мы предоставили очень важные предложения и решения как населению, так и экспертам. Наши двери по-прежнему открыты для диалога, но на этой конструктивной платформе», — заявила Турнава.



14 марта в Кутаиси прошел очередной митинг против строительства Намахванской ГЭС. Основным требованием протестующих было аннулирование контакта с компанией «Энка Риниуэблз» (Enka Renewables). В то же время к требованиям митинга добавилась и отставка министра экономики Натии Турнава. По словам протестующих, новое требование было вызвано тем, что Натия Турнава 12 марта покинула встречу по Намахванской ГЭС.



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