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МИД Грузии распространил заявление в связи с 7-й годовщиной аннексии Крыма
16.03.2021 13:54
Министерство иностранных дел Грузии вновь заявляет о своей решительной и непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ.
«Министерство иностранных дел Грузии решительно осуждает оккупацию и аннексию Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также попытку насильственного изменения международно признанных границ Украины, которую наша страна испытала на себе. Такая практика оккупации и аннексии представляет собой серьезную угрозу международной безопасности, миру и стабильности.
Исходя из вышеизложенного, непоколебимая и единая позиция международного сообщества крайне важна для противодействия агрессии против суверенных государств и обеспечения мира и безопасности на местах посредством эффективного использования международных механизмов.
Министерство иностранных дел Грузии подтверждает свою решительную и непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ», — говорится в заявлении МИД Грузии.
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