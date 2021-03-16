

Оханашвили: У нас есть конкретные предложения, которые основаны на справедливости и интересах народа

16.03.2021 14:03





У нас есть конкретные предложения, основанные на справедливости и интересах народа, если и оппозиционные группы будут действовать в этих интересах, есть ресурс для сближения позиций, - об этом заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили в связи с переговорами.



По словам Оханашвили, каждый должен суметь и встать выше своих партийных интересов.



«Я не буду вдаваться в оценки, отправной точкой для нас является лучший завтрашний день для нашей страны, интересы нашего народа и страны. У нас есть конкретные предложения, основанные на справедливости и интересах людей. Другие интересы нами не движут. Все должны смочь и встать выше собственных партийных интересов, действовать не в узкопартийных интересах, а в интересах страны и народа. Если в тех же интересах будут действовать все, и мы действуем в этих интересах, в соответствии с этим сделаны конкретные справедливые предложения, - если оппозиционные группы также будут действовать в этих интересах, есть ресурс сближения позиций», - заявил Оханашвили.









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