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Диего Колас: Последние шаги перед соглашением — самые трудные
16.03.2021 14:03
Посол Франции в Грузии Диего Колас на своей странице в Twitter прокомментировал переговорный процесс между властями и оппозицией, проходящий при медиации западных партнеров. По словам Коласа, последние шаги всегда самый трудный.
«Последние шаги перед соглашением — самые трудные. Спасибо г-ну Даниельсону, ЕС и США за посредничество. Вперед Грузия! У всех сторон есть шанс показать, что дискуссии, чувство ответственности, смелость могут помочь разрешить серьезные разногласия и укрепить демократию. Это будет большим уроком для мира», — написал дипломат.
Напомним, диалог, начатый 1 марта по инициативе президента Европейского совета Шарля Мишеля и при его личном участии, был возобновлен 12 марта после прибытия в Тбилиси спецпредставителя Шарля Мишеля. Несмотря на то, что поездка Кристиана Даниельсона должна была завершиться уже вечером 14-го, высокопоставленный чиновник продлил свой визит после того, как стало ясно, что политический спектр Грузии договориться в установленные сроки не смог. В этой связи в Тбилиси продолжаются встречи на высоком уровне.
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