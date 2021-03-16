

Турнава: Назначение или увольнение члена правительства Грузии является прерогативой премьер-министра

16.03.2021 14:05





Министра экономики и устойчивого развития Грузии Натию Турнава журналисты спросили, собирается ли она подавать в отставку. Такое требование прозвучало со стороны противников строительства Намахвани ГЭС на масштабной акции протеста в Кутаиси в минувшее воскресенье.



Турнава в ответ выразила сожаление в связи с тем, что движение против строительства ГЭС становится все более радикальным. Она также подчеркнула, что назначение или увольнение члена правительства Грузии является прерогативой премьер-министра и не происходит по требованию активистов.



«Очень жаль, что это протестное движение постепенно становится все более радикальным, об этом свидетельствует тот факт, что на митинге прозвучали чисто политические требования, не имеющие ничего общего с экологией», — сказала Натия Турнава.



Министр напомнила, что правительство предложило экологам и местным жителям провести повторное исследование территории и обязалось на это время остановить работы. Кроме того, было предложено создать местный фонд развития.



«Мы предложили создать Фонд развития долины. Это означает большее участие как в управлении этим фондом, так и в процессе контроля строительных работ. Наши двери открыты для диалога, но только на этой конструктивной платформе», — сказала Турнава.



Масштабный митинг против строительства Намахвани ГЭС уже дважды прошел в Кутаиси, собрав более пяти тысяч человек. Представители НПО, активисты и политики проводят акции протеста на месте строительства уже больше четырех месяцев и даже обустроили там палаточный городок.



Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС в Имеретии турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Каскад должен соединить две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт.



Планируется, что после завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада должно быть вложено 750 миллионов долларов.



Между тем противники строительства ГЭС утверждают, что при разработке проекта были допущены ошибки и станцию собираются возвести в сейсмически активной зоне.



Протестующие требуют, чтобы сотрудники турецкой компании покинули район, а правительство Грузии отозвало распоряжение о строительстве каскада Намахвани ГЭС.



4 марта премьер Грузии Ираклий Гарибашвили поручил Натии Турнава и главе Минсельхоза Левану Давиташвили провести встречу с местными жителями и гражданами, которые выступают против строительства каскада. Со стороны властей был сделан ряд компромиссных предложений, в том числе, о приостановке строительства основных объектов ГЭС – плотины и водохранилища.



Рассматривать эти предложения протестующие пока отказываются.



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