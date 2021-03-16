

Парламент Грузии утвердил решение об отделении министерства культуры

16.03.2021 15:10

Новости-Грузия



Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил сегодня пакет из 58 законопроектов о реформе правительства, в результате чего министерство культуры будет выделено в отдельную структуру.



Согласно поправкам, министерство образования, науки, культуры и спорта будет разделено на два министерства — министерство образования и науки и министерство культуры, спорта и молодежи.



Законопроект вступит в силу после подписания президентом Грузии и опубликования на сайте «Законодательного вестника».



Согласно кулуарной информации, новое министерство возглавит Тея Цулукиани, которая до этого в течение восьми лет возглавляла министерство юстиции Грузии, а в декабре 2020 года стала депутатом парламента по спискам правящей партии «Грузинская мечта». В последние два месяца Цулукиани активно проводит встречи с деятелями культуры.



Что касается министерства образования и науки, то его продолжит возглавлять Михаил Чхенкели.



Министерство образования было объединено с министерством культуры и спорта в 2018 году. Тогда правительство объясняло это необходимостью снизить затраты на госаппарат.



Вопрос об отделении министерства культуры стал обсуждаться еще в январе 2020 года. С такой просьбой к правительству не раз обращались представители сферы культуры и искусства. В открытом письме они отмечали, что объединение ведомств существенно снизило возможности развития культуры в Грузии, так как всем отраслям, входящим в сферу культуры, нужно решать многие институциональные, финансовые и юридические проблемы.







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