

Чихладзе: Заявления Кобахидзе неадекватны

16.03.2021 15:10





Заявления Кобахидзе неадекватны - у меня остается впечатление, что им получено какое-то поручение,в критический момент сыграть роль разрушителя, - заявил журналистам один из руководителей «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе.



«Как всегда, заявления Ираклия Кобахидзе неадекватны. Иногда у меня складывается впечатление, что он целенаправленно хочет срыва переговоров, каждый момент, когда проявляются контуры какого-то соглашения, выступает этот человек и делает разрушающие заявления. У меня остается такое впечатление, что он получил какое-то поручение, в критический момент выполнять роль разрушителя.



Думаю, пока не стоит обращать внимание на эти заявления. Наша цель, а также западных партнеров - чтобы процесс пришел к конструкции. Поэтому мы должны следовать этому процессу конструктивно и увидим, действительно ли «Грузинская мечта» хочет переговоров.



Кроме того, если будут ценные предложения, если будут шаги к соглашению, не только «Стратегия Агмашенебели», но и другие партии хотят соглашения, но не за счет чего-то», - заявил Чихладзе.



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