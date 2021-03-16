

Почему в Грузии не ведется активная информационная кампания по вакцинации?

16.03.2021 15:11

Netgazeti.ge



Вакцинация от ковида в Грузии началась 15 марта, а двумя днями ранее заработала онлайн-платформа для желающих сделать прививку. На данном этапе, регистрация доступна лишь работникам медицинской сферы.



По данным Национального центра контроля заболеваний, к 20 часам 15 марта на сайте зарегистрировались 4202 человек — то есть, 9,1% медиков, которые должны быть вакцинированы согласно государственному плану вакцинации.



25 января Национальный демократический институт (NDI) опубликовал результаты опроса общественного мнения. Итоги опроса показали, что лишь 41% граждан Грузии готовы привиться ковид-вакциной.



Из-за количества зарегистрированных на портале медиков возникли вопросы — какой уровень доверия к вакцине существует среди медперсонала? Возможно, есть вопросы к именно к вакцине производства AstraZeneca? По оценкам экспертов, на фоне распространившихся в стране анти-вакцинных настроений особенно важна вовлеченность медперсонала и широкомасштабная кампания для повышения доверия.



Значимость проведения кампании по вакцинации

«Для каждой группы общественности должны быть конкретные посылы, в том числе для медперсонала и тех людей, у кого есть довольно логичные и правильные вопросы — почему изобретение вакцины и сама вакцинация были столь быстрыми. Надо объяснить, что вакцинация принесла лишь положительное тем людям, кто уже сделал прививку да и в целом населению», — сказал Netgazeti бывший депутат и эксперт в области здравоохранения Акаки Зоидзе.



Зоидзе считает, что главную роль в увеличении доверия к вакцине играет правительство и кампания по вакцинации должна вестись намного активнее, чем сейчас:



«Везде где только можно надо говорить о положительных сторонах вакцинации. Надо опубликовать информацию, что вакцина защищает нас и дорогих нам людей. Говорить, что делая прививку мы защищаем людей, которых любим», — предлагает Зоидзе.



Он отмечает, что для повышения доверия необходимо высокая активность медперсонала. По мнению Зоидзе, медики должны сделать прививку в качестве демонстрации примера.



По его словам для того, чтобы общество убедилось в безопасности вакцины важно, чтобы ее сделали как глава Минздрава, так и премьер-министр страны.



«[Министр здравоохранения Екатерине Тикарадзе] молодая, у нее нет рисков, она не активный врач и не находится на линии фронта. Правильно, что пока дозы лимитированы она не стала лишать ее [дозы] того, для кого вакцина может быть в разы важнее. Однако, остальные врачи должны демонстративно сделать прививку. Возможно, надо попросить министра здравоохранения, премьер-министра тоже вакцинироваться, чтобы всех убедить в том, что они делают ту же прививку, что и каждый наш гражданин. Аргумент министра, что в условиях лимита доз она предпочитает уступить дозу другому — правильный, но в данном случае ее вакцинация важнее», — считает Зоидзе.



На важности информационной кампании акцентирует внимание и бывший заместитель министра здравоохранения, член партии «Лело» Вато Сургуладзе.



По его словам, в Грузии, в том числе среди медиков много противников вакцин, из-за чего правильное ведение информационных кампаний приобретает большую важность.



«Сейчас активна кампания против AstraZeneca. Распространилась информация, что данную компанию лишили лицензии, что не верно. Должна последовать правильная реакция — должны выйти специалисты и поговорить об этом.



Заработали университеты, открылись разные учреждения. Везде должны проводиться встречи и должна идти прямая коммуникация с обществом. Чем прозрачнее будет процесс, тем быстрее общество убедится, что вакцина безопасна», — разъясняет Сургуладзе.



По его мнению, соответствующую кампанию следовало начать в январе, чтобы ко времени ввоза вакцины большая доля населения хотела ее сделать, а связанные с ней страхи были развеяны.



Сургуладзе говорит, что в первую очередь кампанию следовало начать среди представителей медицинской сферы, поскольку они являются примером для других. Он считает, что еще не поздно и если государство начнет активную кампанию, доверие к вакцине среди населения увеличится.



Помимо всего прочего, он считает что государству следует вовлечь в процесс известные личности. Кроме того, Сургуладзе выразил мнение, что сделай глава Минздрава и ее заместители прививку в первый день вакцинации, доверие в обществе значительно увеличилось бы.



«Министр и ее заместители должны были вакцинироваться. Им она тоже полагается, у них прямая связь с клиниками. Надеюсь, министр тоже сделает вакцину, но было бы вообще другое лицо, сделай она вакцину в первый день вместе с заместителями», — сказал Сургуладзе.



Почему кампания не началась

Глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе сказал Netgazeti, что кампания нужна. По его словам, разработан стратегический план, которому следуют его ведомство, Минздрав и другие организации.



Он заверил, что в рамках данного плана подготовлены брошюры, видеоролики и другие средства для повышения доверия к вакцине. Активно их не использовали по той причине, что до этого в Грузии попросту не было вакцины:



«Очень активной кампании не было потому, что в первую очередь вопросы были о сроках ввоза вакцины. Поскольку на мировом рынке дефицит вакцин и были задержки. Сейчас доставили. Знаем, когда доставят остальные партии и кампания будет более активной», — обещает Гамкрелидзе.



Он подчеркивает, что участие медперсонала особенно важно, поскольку они должны быть примером для населения. Гамкрелидзе также считает важным участие известных лиц. На вопрос, что он думает о том, что глава Минздрава эту вакцину делать не стала, Гамкрелидзе ответил, что «каждый человек сам принимает решение» и счел наш вопрос «политическим».



Замминистра здравоохранения Тамар Габуния в эфире «TV Imedi» сказала, что активной кампании не было из-за отсутствия вакцин и отметила, что до их ввоза такая кампания была бы «ранней и как-то нереальной».



По ее словам, она с главой министерства хоть и являются представителями медицинской сферы, но не входят в группу риска.



Сама Тикарадзе же отмечает, что не стала делать вакцину из-за того, что пока ей этого не полагается по государственному плану вакцинации, но выразила готовность вакцинироваться с целью повышения доверия населения.



Что касается информационной кампании, в Минздраве Netgazeti заявили, что план для ее проведения есть, но детали на данном этапе предоставить не смогли. В заявлении опубликованном на Facebook ведомство призвало медиков вакцинироваться и отметило, что начинает информационную кампанию.



В заявлении подчеркивается, что вакцина AstraZeneca авторизована Всемирной организацией здравоохранения и удовлетворяет строгие стандарты безопасности и эффективности.



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