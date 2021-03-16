

Премьер встретился в Брюсселе с еврокомиссаром по политике соседства и расширения

16.03.2021 15:11





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках своего визита в Брюссель встретился с Оливером Вархели, еврокомиссаром по европейской политике соседства и расширения.



Основное внимание в ходе встречи было уделено прогрессу Грузии на пути к европейской и евроатлантической интеграции, а также реформам, проводимым в рамках Соглашения об ассоциации. Была подчеркнута важность более глубокой экономической и отраслевой интеграции с ЕС. Премьер-министр отметил, что у правительства есть амбициозный план относительно того, чтобы Грузия подала официальную заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году.



Глава грузинского кабмина и еврокомиссар обсудили текущую политическую ситуацию в Грузии. Ираклий Гарибашвили отметил, что правительство готово к политическому диалогу, ориентированному на результат, который будет способствовать конструктивному управлению и деэскалации процесса.



Кроме того, сообщается, что на встрече говорилось и о событиях в регионе, а также о тяжелой гуманитарной обстановке на оккупированных территориях Грузии.



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