

Премьер-министр Грузии проводит встречи в Брюсселе

16.03.2021 15:33





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся с визитом в Брюсселе 15-17 марта, вчера встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Бельгии Александером де Кро.



После продолжительной дискуссии с президентом Европейского совета премьер-министр Гарибашвили заявил грузинским журналистам, что поделился с президентом Мишелем позицией Грузинской мечты по существующему кризису в Грузии.



«Мы призваны, чтобы найти решение, но это ни в коем случае не произойдет за счет интересов нашего государства», — сказал Гарибашвили, имея в виду переговоры с оппозиционными партиями при посредничестве ЕС.



Этот комментарии прозвучал в то время, когда специальный представитель президента Шарля Мишеля по вопросам посредничества в Грузии Кристиан Даниэлсон уже четвертый день проводит переговоры с политическими партиями в Тбилиси.



Вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который сопровождает премьер-министра в Брюсселе, сказал, что «посредничество и вовлеченность ЕС — еще один признак того, что Грузия важна для ЕС».



На встрече с премьер-министром Бельгии Александром де Кро премьер-министр Гарибашвили рассказал о вызовах вакцинации против Covid-19, намерении Грузии подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, а также об укреплении двусторонних экономических отношений.



Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, премьер-министр Бельгии подтвердил своему грузинскому коллеге «твердую поддержку Королевством Бельгия европейской и евроатлантической интеграции Грузии, а также суверенитета и территориальной целостности страны».



Сегодня глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в заседании Совета Соглашения об ассоциации, которое пройдет под председательством верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





