

Ираклий Гарибашвили встретился с комиссаром ЕС Оливером Вархей

16.03.2021 15:34





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с еврокомиссаром по европейской политике соседства и расширению Оливером Вархей во время своего визита в Брюссель.



Во время встречи тет-а-тет в Европейской комиссии основное внимание было уделено прогрессу Грузии на пути европейской и евроатлантической интеграции, а также реформам, проводимым в рамках Соглашения об ассоциации. Была подчеркнута важность более глубокой экономической и отраслевой интеграции с ЕС.



Премьер-министр отметил, что у правительства есть амбициозный план относительно того, чтобы Грузия подала официальную заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году, и что политические и экономические реформы на этом пути будут продолжаться.



Премьер-министр и еврокомиссар обсудили текущую политическую ситуацию в Грузии. Ираклий Гарибашвили отметил, что власти готовы к политическому диалогу, ориентированному на результат, что будет способствовать конструктивному ведению и деэскалации процессов. Глава правительства подчеркнул усилия ЕС в этом процессе и участие президента Европейского совета Шарля Мишеля в процессе диалога как напрямую, так и через личного представителя Кристиана Даниельсона. По оценке премьер-министра, этот факт еще раз подчеркивает важность Грузии для Евросоюза.



На встрече внимание было уделено событиям в регионе и тяжелой гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии, а также мирной политике правительства Грузии по урегулированию конфликта. Была еще раз подчеркнута непоколебимая поддержка ЕС территориальной целостности и суверенитета Грузии.



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