

Назад в РСФСР – Россией правит СовНарКом

16.03.2021 15:47



Сергей Михеев



Преследование инокомыслия в России давно никого не удивляет. Также никто не удивляется, когда стоя на тротуаре человек, держащий в руках плакат, или просто молча выражающий свой протест против беззакония властей, сразу оказывается в автозаке, а затем и в СИЗО. Этому уже давно перестали удивляться. Все это стало обычными буднями. Однако, то что произошло месяц назад, выходит за все, даже немыслимые рамки.



В частности, утром 13 февраля, в Москве, в гостинице «Измайлово» полиция в буквальном смысле разогнала форум «Муниципальная Россия» организованный проектом «Открытая Россия» - «Объединенные демократы». Вскоре после открытия форума, в зал ворвалась полиция и начала арестовывать всех подряд. Задержано около 200 человек. В том числе избранные в местные органы власти депутаты и журналисты.



После выяснилось, что операцией руководило само ФСБ. Операция такого уровня сразу наводит на мысль, что собравшиеся наверняка готовили что-то антигосударственное, иначе власти обошлись бы услугами полиции, не привлекая структуры спецслужб. Выходит, что ФСБ раскрыла и пресекла антигосударственный заговор, а «зачинщиков» арестовала на факте преступления. С писок этих «антигосударственных преступников» впечатляющий - бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутаты московского муниципалитета Илья Яшин и Юлия Галямина, оппозиционер Владимир Кара-Мурза младший и исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.



По сообщению ТАСС, сотрудники полиции считают задержанных в Москве муниципальных депутатов и общественных деятелей причастными к деятельности международной организации, деятельность которой признана в России нежелательной. Форум реально был организован именно «Объединенными демократами», которая объединяет муниципальных депутатов из разных регионов.



200 арестованных, в том числе депутаты муниципальных собраний из разных регионов и журналисты – все это некое дежавю далеких 30-ых годов прошлого века. Хотя такой масштабности и наглости позавидовали бы сами Ежов и Лаврентий Палыч. Тогда людей арестовывали ночью, по специальной бумажке, сейчас средь белого дня, демонстративно буквально загребли две сотни людей. Не помешало даже то, что большинство из них избранные народом депутаты.



Власти просто провели карательную операцию обвинив «Открытую Россию», входящую в реестр списков нежелательных организаций на территории России, в организации форума, а «Объединенных демократов» в «сотрудничестве с нежелательной организацией». Запутано? Да, запутанно, и разбираться не никто не будет. Чем больше непонятного, тем легче народу преподнести то, что выгодно правительству. В конечном итоге будет так, как приказали сверху. Тем временем никто не поинтересуется была ли осведомлена власть за ранее о запланированном мероприятии в центре столицы?! Это не важно – главное шоу удалось, и народ в очередной раз будет наблюдать похрустывая попкорн сидя у телевизора.



Однако, для здравомыслящих существует много вопросов:



- Власть прекрасно была осведомлена об организации форума (дата, место и время проведения) и почему дала согласие для проведения незаконного, с их точки зрения, мероприятия?



- Почему соответствующие органы не сделали заявления о незаконности запланированного форума?



- Почему не предупредили организаторов, что их действия противоречат Российскому законодательству?

- Почему не оповестили участников форума о незаконности участия в нем?



- Закон о «нежелательных организациях» действует в России с 2015 года и такого рода репрессии до этого не наблюдалось, почему сейчас такое агрессия от власти?



Как видим вопросов много, но ответ всего лишь один - в этом году выборы в Госдуму и Путину нужно было наглядно показать всем, что не потерпит никакого инакомыслия, все попытки неподчинения будут пресекаться, клеймо «иностранный агент» будет навешиваться на каждого, кто посмеет не подчинится режиму - будь то депутаты или простые граждане.



Тем временем положение в стране с каждым днем становится тяжелее. Растет безработица и уровень жизни населения стремительно падает, в связи с этим быстро растет недовольство граждан и противопоставить что-либо такому настроению у Путина практический нет. В такой ситуации он видит выход лишь в применении грубой силы и в запугивании народа



Когда читаешь о разгоне форума «Муниципальная Россия» и задержания муниципальных депутатов, появляется чувство, что это когда-то мы уже проходили. Из всей нашей истории вспоминаются события 1918 года, когда большевики принудительно распустили, а по сути просто разогнали Учредительное Собрание России. Неужели возвращаемся назад - в РСФСР, которым правил СовНарКом…



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