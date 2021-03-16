

Депутат Фридон Инджия обратился к президенту с просьбой помиловать Левана Мамаладзе

16.03.2021 15:54





Член партии «Европейские социалисты, депутат Фридон Инджия выступил на пленарном заседании и обратился к президенту Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать находящегося за рубежом бывшего высокопоставленного чиновника Левана Мамаладзе.



«Наш президент принимает решение об амнистии, исходя из своих принципов и взглядов. Были осужденные, которых помиловали по ходатайству в связи с различными политическими ситуациями. Выпустили людей, которые присвоили миллионы. Что же с помилованием Левана Мамаладзе? Это человек, который не был в Грузии почти 19 лет. Леван Мамаладзе мне не друг и не родственник, я просто его знаю, и переживаю за него. Что сделал он, какие золотые слитки он вывез, если бы он что-нибудь украл, за эти 19 лет это бы выяснили. Если верховенство закона не будет распространяться на всех, мы не сможем построить правовое государство», - сказал Фридон Инджия.



Мамаладзе покинул Грузию после прихода к власти «Единого национального движения». Его обвиняют в вымогательстве взятки в особо крупном размере. В 2006 году он был приговорен к 17 годам лишения свободы.





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