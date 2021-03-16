

ВОЗ проведет сегодня заседание для рассмотрения данных по безопасности вакцины AstraZeneka

16.03.2021 16:01





Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин сегодня рассмотрит вопросы, связанные с безопасностью применения препарата компании AstraZeneca. Об этом пишут мировые СМИ.



Вопрос безопасности вакцины данной компании встал на повестку дня после того, так как около 20 европейских стран временно прекратили использование вакцины из-за риска возможных побочных эффектов.



По информации СМИ, параллельно с запланированным обсуждением, Всемирная организация здравоохранения в последние дни неоднократно выражала уверенность в безопасности вакцины. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявляет, что в настоящее время не существует прямой связи с побочными эффектами.



В Европейском агентстве по лекарственным средствам соберутся 18 марта, чтобы рассмотреть собранную информацию и выяснить, способствовала ли вакцина развитию тромбоэмболических осложнений.



По оценкам специалистов, выявленные случаи тромбоэмболии у вакцинированных граждан не превышает количества случаев среди населения в целом.



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