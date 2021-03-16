

В России планируют тотальную слежку за всеми автомобилями и водителями

16.03.2021 16:44





Автоконцерны получили для ознакомления проект перечня данных, которые предполагается собирать со всех автомобилей России в единую базу через платформу «Автодата» (разрабатывается НП ГЛОНАСС и рабочей группой НТИ «Автонет»), пишет «Коммерсант».



В перечне выделены четыре блока, каждый из которых определяет, как будет обрабатываться информация: это, в частности, выявление потенциально опасных транспортных средств и обеспечение разыскных мероприятий.



Согласно документу, раз в минуту автопроизводитель должен собирать навигационные данные (координаты, направление движения, скорость) и информацию о динамике движения (ускорение, нагрузка на ось, срабатывание систем помощи водителю (ADAS), антиблокировочной и антипробуксовочной систем, сигнализации, экстренного торможения и пр.).



Раз в полчаса — получать от машин информацию о состоянии фар и габаритных огней, медленно движущемся автомобиле, дорожных работах, снижении видимости, препятствиях на дороге, а также признаках усталости водителя.



С такой же частотой предусмотрена передача данных о срабатывании индикатора ошибки двигателя, неисправности тормозной системы, износе тормозных колодок.



В проекте указано, что все полученные данные автопроизводители должны передавать в платформу «Автодата» с частотой не менее 15 минут. В сообщении будет VIN-номер машины, её категория и экологический класс, расчётная грузоподъемность, а также идентификатор сообщения.



Данные о собственнике при его согласии вносятся в электронный ПТС, где также указан VIN-номер, но другие лица могут запросить выписку из него только в ограниченном объёме — с указанием имени, отчества и первой буквы фамилии, отмечает издание.



В НТИ «Автонет» утверждают, что данные с VIN-номером после попадания в «Автодату» сразу пройдут деперсонализацию.



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