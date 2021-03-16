

У Гарибашвили временной лимит, вы не сможете перепрыгнуть этот этап – заявления в Европарламенте

16.03.2021 16:47





В Брюсселе проходит шестое заседание ассоциации Грузия-Евросоюз. Перед началом заседания европарламентарии сделали заявления перед СМИ.



Как говорит представитель депутации Литвы Петрас Аустевиччус, он надеется, что запланированные сегодняшние встречи в Брюсселе убедят премьер-министра Гарибашвили, что у него имеется лимит по времени и европарламентарии ждут реального плана.



«Мы постоянно слышим о переговорах, была попытка медиации со стороны господина Дэниэлсона, я знаю, что он до сих пор находится в Тбилиси и надеюсь, что он принесет результаты, но пока мы не видим никаких обязательств со стороны правящей команды. Я думаю, что инициативу должна проявить правящая партия. Рассчитываю, что сегодняшние встречи в Брюсселе убедят премьер-министра Гарибашвили в том, что у него есть определенный лимит по времени, и мы ждем реального плана.



Иногда мне кажется, что мы недооцениваем должным образом соглашения (договоренности), называемые соглашением об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли и договор ассоциации. Эти соглашения – дорожная карта, скажу, что ничего не произойдет, если эти соглашения (договоренности) не будут выполнены. Они действительно всеобъемлющи, и есть согласованные документы. Грузия выразила свое желание, чтобы стать членом европейской семьи, поэтому соглашение ассоциации существенно. Вы не сможете перепрыгнуть этот этап и не так запросить членство», - говорит европарламентарий Петрас Аустревичюс.





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