

Премьер-министр: Мы готовы к политическому диалогу, ориентированному на результат

16.03.2021 18:32





В ходе визита в Брюссель премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с еврокомиссаром по европейской политике соседства и расширению Оливером Вархей.



Глава правительства отметил, что у правящей команды есть амбициозный план подать официальную заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году и с этой целью в стране продолжаются реформы.



После личной встречи беседа продолжилась в расширенном формате, с участием вице-премьера Грузии и министра иностранных дел Давид Залкалиани, Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембурга, а также главы миссии Грузии в ЕС Натали Сабанадзе.



На встрече речь шла о вызовах и трудностях, созданных пандемией COVID-19. Помимо этого, премьер-министр и еврокомиссар обсудили текущую политическую ситуацию в Грузии. Ираклий Гарибашвили отметил, что власти готовы к политическому диалогу, ориентированному на результат, что будет способствовать конструктивному ведению и деэскалации процессов.



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