|
|
|
Премьер-министр: Мы готовы к политическому диалогу, ориентированному на результат
16.03.2021 18:32
В ходе визита в Брюссель премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с еврокомиссаром по европейской политике соседства и расширению Оливером Вархей.
Глава правительства отметил, что у правящей команды есть амбициозный план подать официальную заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году и с этой целью в стране продолжаются реформы.
После личной встречи беседа продолжилась в расширенном формате, с участием вице-премьера Грузии и министра иностранных дел Давид Залкалиани, Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембурга, а также главы миссии Грузии в ЕС Натали Сабанадзе.
На встрече речь шла о вызовах и трудностях, созданных пандемией COVID-19. Помимо этого, премьер-министр и еврокомиссар обсудили текущую политическую ситуацию в Грузии. Ираклий Гарибашвили отметил, что власти готовы к политическому диалогу, ориентированному на результат, что будет способствовать конструктивному ведению и деэскалации процессов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна