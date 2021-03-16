

Ираклий Гарибашвили встретился с Джозефом Борреллом

16.03.2021 18:41





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с вице-президентом ЕС, верховным представителем Союза по иностранным делам и политике безопасности Джозефом Борреллом.



В ходе личной встречи, которая состоялась перед заседанием Совета Ассоциации Грузия-ЕС, были обсуждены все основные направления, стоящие на повестке дня. Был отмечен прогресс, достигнутый страной в области экономических и политических реформ.



Основное внимание в беседе было уделено реализации Соглашения об ассоциации, успешному сотрудничеству в различных сферах, геополитическим процессам, сложностям на оккупированных территориях и текущей политической ситуации.



Было отмечено, что у правительства есть амбициозный план относительно того, чтобы Грузия подала официальную заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году, для чего проводятся реформы.



В беседе была подчеркнута необходимость ведения текущих политических процессов в стране в конструктивном, диалоговом режиме. Премьер-министр подтвердил готовность правительства к диалогу, ориентированному на результат. По словам Ираклия Гарибашвили, участие личного представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиана Даниельсона в процессе диалога указывает на важность этого вопроса для Европейского союза.



На встрече внимание было уделено событиям в регионе и тяжелой гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии, а также мирной политике правительства Грузии по урегулированию конфликта. Была еще раз подчеркнута непоколебимая поддержка ЕС территориальной целостности и суверенитета Грузии.



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