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Анна Долидзе сообщила о создании политической партии
16.03.2021 19:01
Основательница движения «За народ», бывший член Высшего совета юстиции Грузии Анна Долидзе объявила о создании политической партии.
«Из представленных сегодня политических сил ни у одной нет достаточного общественного доверия и компетенция, чтобы действовать за пределами поляризации для развития страны и создания устойчивых государственных институтов, в том числе независимого правосудия.
Поэтому, я решила сегодня, через год после создания движения «За народ» начать консультации с лицами, у которых соответствующие ценности и компетенция о создании новой политической силы, которая сможет исполнить главный заказ — создание справедливого государства всеобщего благосостояния. Уверена, вместе со многими профессионалами, которые разделяют эти ценности, быстрыми шагами пойдем к этой цели.
Поляризованная политическая элита, разделенная на два противоборствующих лагеря не может решить главную задачу — на повестке дня не стоят проблемы народа и задачи будущих перспектив страны.
Для власти, не способной предложить населению план развития страны поляризация это громоотвод. В условиях пятимесячного политического кризиса за пределами повестки дня остался главный вопрос — вывод страны из тяжелого экономического кризиса и задачи ее быстрой модернизации», — заявляет Долидзе.
Напомним, что Долидзе участвовала в парламентских выборах 2020 года. Она баллотировалась как независимый кандидат в мажоритарном округе Чугурети в Тбилиси, заняв третье место.
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