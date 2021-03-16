

Премьер: парламентские выборы в Грузии состоятся по плану, в 2024 году

16.03.2021 19:02





Согласно заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, следующие парламентские выборы в стране состоятся в 2024 году, т.к. все международные организации признали прошедшие в октябре прошлого года выборы справедливыми и конкурентными. Так глава кабмина ответил на вопрос журналиста, заданный во время пресс-конференции после 6-го заседания Совета ассоциации ЕС-Грузия.



«О досрочных выборах, здесь наши уважаемые коллеги уже отметили, это снова не мне решать проводить или нет досрочные выборы. ОБСЕ и все важные международные наблюдатели признали выборы октября 2020-го справедливыми, свободными и конкурентными. Так что следующие выборы в Грузии пройдут в 2024 году»,- заявил Гарибашвили.



Отвечая на вопрос о политзаключенных, премьер-министр подчеркнул: это снова не его задача, а полная компетенция судебной системы страны.



«Я начну с последнего вопроса, который касался судебной реформы, которую мы уже упоминали, и она очень важна для нас. Мы конечно же мотивированы ее продолжить, у нас уже есть прогресс. До 2012 года в этой связи была очень сложная ситуация, когда мы пришли к власти. С тех пор было осуществлено очень много реформ в виде трех волн. Мы абсолютно мотивированы их продолжить. Что касается арестованных политиков, быть политиком не означает иметь автоматический иммунитет. Если политик совершит преступление или осуществит незаконное действие, конечно он ответственен. Разумеется, не мне решать как и когда должен быть освобожден задержанный человек. Это решать суду», — заявил Гарибашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





