

Жозеп Боррель: Бойкот парламентской деятельности не идет на пользу демократии

16.03.2021 19:03





«Бойкот парламентской деятельности не идет на пользу демократии, я прошу все партии поставить интересы грузинского народа на первое место и найти компромисс», — заявил вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и еврокомиссаром Оливером Вархели.



По словам Борреля, все партии, все политические игроки в Грузии должны учитывать последствия сложившейся ситуации.



По его словам, сегодня особое время, когда Грузия должна отреагировать на пандемию и предпринять шаги вперед с точки зрения избирательной и судебной реформ.



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