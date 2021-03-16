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Жозеп Боррель: Бойкот парламентской деятельности не идет на пользу демократии


16.03.2021   19:03


«Бойкот парламентской деятельности не идет на пользу демократии, я прошу все партии поставить интересы грузинского народа на первое место и найти компромисс», — заявил вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и еврокомиссаром Оливером Вархели.

По словам Борреля, все партии, все политические игроки в Грузии должны учитывать последствия сложившейся ситуации.

По его словам, сегодня особое время, когда Грузия должна отреагировать на пандемию и предпринять шаги вперед с точки зрения избирательной и судебной реформ.

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