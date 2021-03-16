

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель призвал грузинских политиков к компромиссу

16.03.2021 19:25





Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель призвал все стороны к компромиссу с целью урегулирования кризиса в Грузии.



Свое заявление Боррель сделал на пресс-конференции после заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС в Брюсселе.



«После прошлогодних парламентских выборов Европейский Союз неоднократно заявлял, что все политические акторы должны найти общий язык, чтобы выйти из нынешней политической ситуации.



Это особенно важно в тот момент, когда Грузия должна бороться с пандемией коронавируса и продвигаться вперед с широкомасштабной программой реформ, которая должна включать реформу избирательной системы и судебную реформу. Продемонстрировать лидерство, зависящее от избранного правительства.



Я сказал премьер-министру, что правящая партия несет особую ответственность за достижение соглашения по политическому спектру в будущем.



Прекращение парламентской деятельности не способствует политическому плюрализму. Каждая партия должна смотреть на картину в целом, и мы просим всех игроков ставить интересы грузинского народа на первое место и идти на компромисс», — заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС.и



По его словам, ЕС уже давно участвует в процессе содействия и недавно перешел к посредничеству. Соглашение в этом процессе еще не достигнуто, хотя премьер-министр Грузии говорит, что он готов к диалогу и «привержен конструктивному сотрудничеству и прогрессу, и то же самое должно сделать оппозиция».



Боррель также добавил, что личный представитель президента Европейского совета в Грузии Кристиан Даниэльсон внесет конкретные предложения по обсуждаемым аспектам.



«В ближайшие дни, необходимо достичь взаимоприемлемого соглашения», — заключил вице-президент Европейской комиссии.



16 марта Совет ассоциации ЕС-Грузия провел заседание в Брюсселе, на котором обсуждались продолжающийся политический кризис в Грузии, избирательная и судебная реформа, развертывание вакцинации в стране, устойчивое восстановление после пандемии и другие вопросы.



Совет, совместный орган, созданный для надзора за выполнением Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией, возглавлял Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, грузинскую делегацию возглавлял премьер-министр Иракли Гарибашвили.



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