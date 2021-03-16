

Саакашвили призвал представителей малого бизнеса в Грузии защищать свои права

16.03.2021 20:33





Третий президент Грузии в распространенном видеообращении говорит, что повышение оплаты на электроэнергию для малых предприятий с 12 до 32 тетри приведет к полному банкротству малых предприятий, ресторанов, мастерских и на фоне нынешнего экономического кризиса ляжет еще более тяжелым бременем.



По словам Михеила Саакашвили, подорожание электроэнергии было вызвано именно частными интересами Иванишвили:



«Он настолько дерзок, что считает, что вы не воспротивитесь и у него все выгорит. Хочу обратиться к представителям малого бизнеса, пусть защитят свои права, и двинут этому правительству по рылу. В противном случае они переедут вас и выгонят из этой страны», - говорит Михеил Саакашвили.





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