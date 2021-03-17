

Совет ассоциации Грузия-ЕС: Жизненно важно всем игрокам продолжать работу в условиях медиации при поддержке ЕС

17.03.2021 00:48





Совет ассоциации отметил, что выборы 31 октября и 21 ноября 2020 года были конкурентными и что в целом фундаментальные свободы были защищены, - говорится в совместном пресс-релизе заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС.



В пресс-релизе говорится, что обе стороны подчеркнули необходимость продолжения успешного сотрудничества между Грузией и ЕС в сферах стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией.



«Совет ассоциации согласился с тем, что для укрепления избирательной среды и улучшения среды, благоприятной для демократического проведения выборов, важно принять во внимание все рекомендации, данные международными наблюдателями, в том числе, в связи с выявленными БДИПЧ / ОБСЕ недостатками, путем амбициозной и инклюзивной избирательной реформы. Совет ассоциации выразил сожаление по поводу углубления политической поляризации в Грузии. ЕС призвал к быстрому разрешению текущей политической ситуации и к увеличению усилий всех сторон, чтобы произошла деэскалация ситуации и объединение вокруг идентификации общих целей и соглашения. Совет ассоциации согласился, что жизненно важно всем игрокам продолжать работу в условиях медиации при поддержке ЕС, чтобы политический кризис в Грузии разрешился как можно скорее. Совет ассоциации повторно призвал всех политических игроков в Грузии сохранять совместную работу и открытый диалог, в том числе с гражданским обществом, для того, чтобы еще более укрепились демократические институты, произошла консолидация плюралистической демократии и продолжились реформы. Обе стороны подчеркнули необходимость продолжения успешного сотрудничества между Грузией и ЕС в сферах стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией», - говорится в пресс-релизе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





