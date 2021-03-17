

Atlantic Council предложил Байдену стратегию по Украине

17.03.2021 10:09





Американский аналитический центр Atlantic Council (Атлантический совет) разработал стратегию по Украине для президента США Джо Байдена. Стратегия опубликована 5 марта на сайте Atlantic Council, сообщает "Гордон".



Эксперты Atlantic Council отмечают, что с тех пор, как Россия в 2014 году вторглась в Украину, США были для Киева важным партнером. При этом отношения США и Украины "сильно отклонились от курса" во время президентства предшественника Байдена Дональда Трампа.



По мнению экспертов, теперь у Байдена есть возможность направить отношения с Украиной в более конструктивное русло, в частности побудить команду президента Владимира Зеленского "раз и навсегда" взять на себя обязательство проводить долгосрочные реформы в стране и включиться в процесс прекращения конфликта на Донбассе.



По мнению экспертов, успешная Украина и тесные связи с ней полностью соответствуют интересам США и внешнеполитическим целям администрации Байдена. Так, эксперты подчеркивают, что целью российской агрессии поначалу являлась Украина, но наращивание Россией военного потенциала угрожает Европе и США.



Согласно стратегии Atlantic Council, администрация Байдена должна установить доверительные отношения с командой Зеленского "после неспокойных лет правления Трампа". Следующими приоритетами эксперты называют усиление поддержки Западом защиты Украины от Кремля и разработку стратегии, которая побудит Зеленского принять реальную программу реформ, в особенности для обеспечения верховенства закона, поддержки гражданского сообщества и независимых СМИ.



Эксперты опубликовали список ключевых рекомендаций для администрации Байдена по политике в отношении Украины. По их мнению, перезапустив близкие отношения с Украиной, необходимо:



• как можно скорее назначить посла США в Украине;

• взять на себя лидерство в дипломатических усилиях, связанных с Донбассом, усилить свою роль в переговорах об окончании войны;

• работать с Конгрессом над увеличением военной помощи Украине до $500 млн в год;

• повысить уровень безопасности в Юго-Восточной Европе и Черном море;

• углубить интеграцию Украины в НАТО. Предоставить Украине статус главного союзника вне НАТО. Предупредить Россию, что в случае продолжения агрессивной политики в Украине Вашингтон рассмотрит дополнительные шаги, включая создание постоянного военного присутствия США в Украине и запуск плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) для Украины;

• ввести стратегический подход к санкциям. Совместно с ЕС, европейскими союзниками и партнерами по G7 разработать концепцию условных санкций против России, если она продолжит агрессию на Донбассе;

• придерживаться курса по остановке проекта "Северный поток – 2";

• поддерживать усилия Украины по организации Крымской платформы.



Кроме того, эксперты Atlantic Council опубликовали рекомендации относительно того, как администрация Байдена может способствовать внутренним реформам в Украине. По их мнению, для этого необходимо:



• назначить ответственным за реформы высокопоставленного чиновника в США;

• определить в качестве приоритета создание независимых судов;

• принять меры против главных коррумпированных фигур, подрывающих реформы в Украине. Использовать запрос США к Австрии для экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа и вести судебные процессы против украинского олигарха Игоря Коломойского в США;

• настаивать на реформе Офиса генпрокурора;

• работать над восстановлением полномочий НАБУ;

• призвать ликвидировать экономический отдел СБУ;

• добиваться восстановления конкурентного и прозрачного назначения государственных служащих на основе их компетенции, а не лояльности к различным корыстным интересам;

• работать над продолжением реформ в сфере здравоохранения;

• призвать к завершению либерализации энергетических рынков;

• помочь установить полную прозрачность конечных бенефициаров основных СМИ и запретить не только российское телевидение, но и телеканалы, принадлежащие фигурам, работающим в интересах Кремля;

подтверждать решительную поддержку независимости Национального банка Украины (НБУ);

отстаивать антимонопольное законодательство, чтобы ограничить влияние крупных бизнесменов на экономику и политическую систему Украины.



В разработке стратегии принимали участие:



– доктор Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council;



– Дэниел Фрид – бывший координатор Госдепартамента США по санкционной политике (2013−2017), бывший помощник госсекретаря по европейским и евразийским делам (2004−2009), бывший посол США в Польше (1997−2000);



– Мелинда Хэринг – заместительница директора Евразийского центра Atlantic Council;



– Джон Хербст – директор Евразийского центра Atlantic Council, бывший посол США в Украине (2003−2006);



– Уильям Тейлор – бывший посол США в Украине (2006−2009), временный поверенный по делам США в Украине (июнь 2019-го – январь 2020-го), вице-президент Института мира США;



– Александер Вершбоу – бывший посол США в России (2001−2005), бывший посол США в Южной Корее (2005−2008), бывший заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности (2009−2012), научный сотрудник Центра стратегии и безопасности Atlantic Council.



Atlantic Council – американская некоммерческая организация, специализирующаяся на международных отношениях и вопросах безопасности. Она была основана в 1961 году с целью усилить сотрудничество между США и странами Европы, в том числе, в рамках Организации Североатлантического договора (НАТО). Юридически она не связана с правительством США или с НАТО, однако на мероприятиях часто выступают американские политики и чиновники (включая бывших президентов), военные, а также бывшие и действующие сотрудники НАТО. В 2019 году Генпрокуратура России признала Atlantic Council нежелательной организацией на территории страны.



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