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Ханс ван Баален: Политические заключенные, в том числе и Ника Мелия должны быть освобождены
17.03.2021 11:03
Грузинскому народу нужны конкретные предложения, - об этом заявляет президент «Альянса либералов и демократов за Европу» Ханс ван Баален, окликаясь на проведенную вчера в Брюсселе встречу Совета ассоциации Грузия-ЕС.
«В процессе проходящей медиации с нетерпением ожидаем дальнейших шагов. Между тем политические заключенные, в том числе и Ника Мелия должны быть освобождены», - пишет Ханс ван Баален Twitter.
На этот пост президента партии «Альянс либералов и демократов за Европу» откликнулся председатель комитета по внешним отношениям сейма Литвы.
«Давайте покажем, что ЕС может сделать это в Грузии для настоящей, эффективной, инклюзивной демократии», - пишет Жигимантас Павиленис.
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