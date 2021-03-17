

Ханс ван Баален: Политические заключенные, в том числе и Ника Мелия должны быть освобождены

17.03.2021 11:03





Грузинскому народу нужны конкретные предложения, - об этом заявляет президент «Альянса либералов и демократов за Европу» Ханс ван Баален, окликаясь на проведенную вчера в Брюсселе встречу Совета ассоциации Грузия-ЕС.



«В процессе проходящей медиации с нетерпением ожидаем дальнейших шагов. Между тем политические заключенные, в том числе и Ника Мелия должны быть освобождены», - пишет Ханс ван Баален Twitter.



На этот пост президента партии «Альянс либералов и демократов за Европу» откликнулся председатель комитета по внешним отношениям сейма Литвы.



«Давайте покажем, что ЕС может сделать это в Грузии для настоящей, эффективной, инклюзивной демократии», - пишет Жигимантас Павиленис.



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