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Эксперты ВОЗ написали план реформирования для Минздрава Грузии
17.03.2021 11:54
В Минздраве Грузии представили план действия новой реформы здравоохранения, подготовленный экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Реформа направлена на повышения качества процессов диагностики и лечения заболеваний, профилактических мероприятий и квалификации врачей. Особое место в плане занимает процесс контроля за хроническими и инфекционными заболеваниями, а также вопросы здоровья детей и матерей.
В документе также учитывается вопрос регулирования цен на медикаменты и расширение программы амбулаторных медикаментов для лечения хронических заболеваний. В рамках реформы также должны быть решены инфраструктурные вопросы.
«Разработан стратегический план, согласно которому Минздрав начинает реформу первичного здравоохранения. Это подразумевает как переподготовку врачей и медсестер в этом секторе, так и приведение инфраструктуры в надлежащее состояние. Все это будет доступно для наших граждан с 1 июня», — заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе после презентации плана в ведомстве.
Руководителя представительства ВОЗ в Грузии Силвиу Доменте считает, что Грузия готова к проведению реформы.
«На этом этапе Грузия готова начать реформу, которая подразумевает совершенно новый подход», — сказал Доменте.
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