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Столтенберг: В прошлом году НАТО продолжала поддержку вступления Грузии и Украины в альянс
17.03.2021 12:35
В течение 2020 года члены Организации Североатлантического договора (НАТО) продолжали поддержку вступления Грузии и Украины в Североатлантический альянс, в соответствии с решением Бухарестского саммита 2008 года и последующими саммитами, - отмечается в отчете генсека НАТО за 2020 год.
В документе отмечается, что двери НАТО открыты для всех европейских демократий, которые разделяют ценности альянса и готовы и могут принять ответственность и обязательства членства в альянсе, и присоединение которых будет способствовать безопасности Североатлантической территории.
В отчете вопросу Грузии посвящен отдельный раздел, в котором говорится о важности существенного пакета НАТО-Грузия.
«Продолжается практическое сотрудничество в рамках существенного пакета НАТО-Грузия, цель которого заключается в укреплении обороноспособности Грузии и ее подготовка к окончательному членству в НАТО.
В целом, обновленный пакет содержит в себе 16 инициатив, на три больше чем предыдущий. Новые инициативы предполагают развитие военно-медицинских возможностей, навыков английского языка, их стандартизацию и кодификацию. Обновленный пакет подразумевает усиление помощи в отношении Грузии, в том числе развитие кибер-лаборатории, установление безопасной коммуникации между Грузией и НАТО, подготовку военных инженеров, улучшение ситуационных знаний, связанных с морским и воздушным пространством», - отмечается в отчете.
В документе также подчеркивается, что Грузия продолжает значительную поддержку миссий и операций НАТО.
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