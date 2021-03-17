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Премьер-министр Грузии встретился в Брюсселе с президентом Европарламента
17.03.2021 15:44
Важнейшая роль Европарламента в процессе европейской интеграции и демократического развития Грузии, а также сложившаяся в оккупированных регионах обстановка были главными вопросами обсуждения на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и президента Европарламента Давида Сассоли.
Было отмечено, что Грузия является главным партнером Евросоюза в регионе. По словам премьер-министра, страна ценит значительнейшее участие Европарламента и институтов ЕС в процессе осуществления соглашения об ассоциации.
Стороны рассмотрели протекающие в Грузии политические процессы. Глава правительства еще раз поблагодарил ЕС за те усилия, которые направлены на то, чтобы протекающие в стране процессы проходили в конструктивном режиме и на деэскалацию. Было подчеркнут тот факт, что в окончательном отчете наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ проведенные в Грузии парламентские выборы оценены как конкурентные, и говорится, что в целом были соблюдены фундаментальные свободы.
Разговор коснулся достигнутого Грузией прогресса на пути европейской интеграции.
Премьер-министр отметил, что европейская интеграция страны – это непоколебимая воля грузинского народа и в 2024 году планируется подача официальной заявки на полноценное членство в ЕС. Речь шла и о предстоящем саммите «Восточного партнерства».
В ходе встречи с Ираклием Гарибашвили Давид Сассоли еще раз четко подтвердил твердую поддержку Европарламента как суверенитета и территориальной целостности Грузии, так и европейской и евроатлантической интеграции страны и ее демократического развития.
На встрече с президентом Европарламента глав грузинского правительства сделал памятную запись в книге почетных гостей Европарламента.
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